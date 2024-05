ETTEVAATUST Need maiustused võivad põhjustada vanematele inimestele mürgistuse

Uues Kanada uuringus ilmnes, et Ontario provintsis kolmekordistus vanemate kasutajate «kanepimürgistuste» arv pärast söödavate kanepitoodete legaliseerimist võrreldes legaliseerimise eelse ajaga, vahendab Medical Xpress .

«Üldiselt näitab see uuring kanepi legaliseerimise ja kommertsialiseerimise tervisemõjusid eakate hulgas ning toob esile söödavate kanepitoodetega seotud tagajärjed,» kirjutas doktor Nathan Stall Siinai haiglate- ja tervishoiusüsteemist Torontos.

Stalli meeskond teatas, et erakorraliste visiitide määr oli legaliseerimise algperioodil kahekordne võrreldes legaliseerimise eelse perioodiga ning söödavate toodete kättesaadavaks muutumise järel see määr kolmekordistus.

On ebaselge, millist rolli täpselt mängisid söödavad tooted mürgistuste järsus tõusus, kuna samal ajal laienes üldine juurdepääs legaalsele kanepile, ütlesid teadlased.

Sellegipoolest suureneb ka kanepitoodete juhusliku söömise tõenäosus, kui need on kättesaadavad, ning teadlased märkisid, et enamikul neist toodetest puuduvad vanusele kohandatud kasutusjuhised.