NAGU ULMEFILMIS Jaapani teadlased leidsid üsna tavatu viisi kiirendamaks kõõluste paranemist

See uuring on esimene, mis näitab, et plasmaga kiiritamine võib kiirendada kõõluse taastumist.

«Oleme varem avastanud, et mittetermilise atmosfäärirõhulise plasmavooga kiiritamine soodustab luude regenereerumist. Selles uuringus avastasime, et tehnoloogia soodustab ka kõõluse regenereerumist ja paranemist, näidates, et sellel on rakendusi paljudes valdkondades,» sõnas professor Toyoda. «Koos praeguste kõõluste ravimeetoditega on oodata, et see aitab kaasa tõenäolisemale kõõluste taastumisele ja lühemale raviajale.»