Kaalulangetusravimite plahvatuslik kasv noorte seas: murekohad ja tagajärjed

Huvitatus kaalulangusravimitest, nagu Wegovy ja Ozempic, on kiiresti kasvamas, kuid riiklikud andmed nende väljakirjutamise kohta on napid. Michigan Medicine'i uurimus näitab, nende ravimite kasutamine noorukite ja noorte täiskasvanute (12-25 aastat) seas, eriti naiste hulgas, on märkimisväärselt kasvanud.

GLP-1 retseptoragonistid kiideti 2005. aastal heaks 2. tüüpi diabeedi raviks ning kehakaalu langetamiseks 2014. aastal. 2021. aastal kinnitati semaglutiidi (Wegovy) kasutamine kehakaalu langetamiseks täiskasvanutel, mis tõi nende ravimite vastu kaasa suurema huvi. 2022. aasta lõpust lubatakse Wegovyt kasutada kehakaalu langetamiseks ka noorukitel.

USA uuringu 2020-2023 andmetel, mis hõlmavad 92 protsenti apteekidest, leiti, et nende ravimite kasutamine noorukite ja noorte täiskasvanute seas on kasvanud 594 protsenti. Tüdrukute ja noorte naiste seas on kasv veelgi suurem: 12-17-aastaste tüdrukute kasutamine on kasvanud 588 protsenti, võrreldes poiste 504 protsendilise kasvuga; 18-25-aastaste naiste kasutamine on kasvanud 659 protsenti, võrreldes meeste 481 protsendilise kasvuga.

Peamised ravimite väljakirjutajad on endokrinoloogid, perearstid ja meditsiiniõd. Kuna kasutamine on kasvanud eelkõige naiste seas, on oluline teavitada neid ravimi kasutamise võimalikest riskidest raseduse ajal.

Kuigi Ozempic ei ole lastele heaks kiidetud, on suurenenud selle väljakirjutamine noortele. Samas rõhutavad uurijad, et ravimite suurenev kasutamine noorte seas vajab suuremat uurimist pikaajalise ohutuse ja tõhususe kohta.

Uuringut toetavad erinevad NIH instituudid ja Michigani Ülikooli asutused. Uurijad, sealhulgas Joyce Lee ja Kao-Ping Chua, toovad esile ka ravimi kõrge hinna ja teadmata mõju noorte kasvule ja arengule.