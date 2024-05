Allergiaravimite ohtlikest kõrvaltoimetest ei olda piisavalt teadlik

Inimesed, kes kannatavad hooajaliste allergiate all, kasutavad sageli käsimüügi- ja retseptiravimeid, et leevendada sümptomeid nagu köha, aevastamine, nohu, ummistus ning sügelevad silmad, nina või kurk. Kuigi need ravimid on tõhusad, ei pruugi kasutajad alati teadlikud olla nende võimalike kõrvaltoimete, ravimite koostoimete ja üleannustamise riskidest.