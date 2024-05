HÜVASTI NÄRVIVALUD Katsetatakse vähetoksilise ja sõltuvust mitte tekitava ravimiga

Hinnanguliselt kannatab 27,5 protsenti maailma elanikkonnast valu käes. Kuigi olemasolevad valuvaigistid on efektiivsed, on neil oma puudused. Atsetaminofeen/paratsetamool (Tylenol, Panadol) võib olla kahjulik maksale, mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (aspiriin, ibuprofeen jt) võivad kahjustada neere ja põhjustada maohaavandeid . Samal ajal on opioidid tuntud oma sõltuvust tekitava toime ja üleannustamise tõttu põhjustatud surmade poolest.

Raskesti ravitavad seisundid ja uus lahendus

Atsetaminofeeni probleem seisneb aga selles, et selle lagunemisel tekib NAPQI – N-atsetüül-p-besokinoon-imiin, mis on suurtes annustes maksale toksiline. See on põhjus, miks atsetaminofeeni tuleb võtta vastavalt juhistele ja miks sellel on kitsas terapeutiline rakendusväli. Atsetaminofeen on kõige tavalisem ravimiga põhjustatud maksakahjustuse põhjus USA-s, kus pooled juhtudest on põhjustatud juhuslikust üleannustamisest.