Teadlased tegid miniaju ja selles on ka veresooned

USA riikliku meditsiiniraamatukogu andmetel on vere-ajubarjäär valikuliselt poolläbilaskev membraan, mis eraldab verd aju interstitsiaalvedelikust (koevedelik rakkude vahel – toim). See võimaldab ajuveresoontel reguleerida molekulide ja ioonide liikumist vereringe ja aju vahel.

Läbimurdeline avastus

Enamik teadlasi maailmas on püüdnud arendada aju organoide, kuid seni pole neil olnud palju edu. See on esimene kord, kui teaduskeskus on edukalt loonud aju organoidi, mis sisaldab eripärast barjäärikihti, mis asub inimese aju veresoonte seintes.