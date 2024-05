Banaanikoored ei vääri äraviskamist – tegemist on toitva delikatessiga

Kui sa pole veganite kokandusblogide innukas lugeja või Nigella Lawsoni toidukanalite fänn, siis pole sa ilmselt kunagi mõelnud banaanikoori toiduvalmistamisel kasutada. Vähe sellest, et see on täiesti ohutu, teadlased näitasid, et see on ka tõepoolest tervislik.

Katseproduktide maitse testimisel teatasid tarbijad, et nad olid maitsetega sama rahul kui muude küpsiste puhul.

Lisaks saad helde annuse mineraale ja vähivastaseid toitaineid. Banaanikoori sisaldavad suhkruküpsised sisaldasid uuringu kohaselt palju rohkem kiudaineid, magneesiumi, kaaliumi ja antioksüdantseid ühendeid.

Negatiivse poole pealt tegi liiga suure koguse banaanikoorejahu lisamine küpsised veidi pruuniks ja kõvaks ja seda tõenäoliselt suure kiudainesisalduse tõttu. Kuid kui partiisid valmistati 7,5 protsenti banaanikoorejahu sisaldava jahuga, saavutasid küpsised palju meeldivama tekstuuri.

Lisaboonusena säilisid tooted ka toatemperatuuril kolm kuud.

Kuigi uuringus vaadeldi ainult banaanikoorte lisamise mõju küpsistele, viitavad tulemused sellele, et banaanikoorejahu kasutamine leibades, kookides ja pastas võib samuti olla kaalumist väärt.

Näiteks eelmisel aastal leiti uuringus, et banaanikoortega kook oli ilusat värvi ja toiteväärtus tõusnud.

2016. aasta uuring näitas aga, et kuni 10 protsendi nisujahu asendamine banaanikoorejahuga rikastab küpsetatud leiba suurema valgusisalduse, süsivesikute ja rasvadega.

Nigella Lawson on siiski kasutanud banaanikoori karrides ja veganite blogijad on hiljuti populariseerinud ideed banaanikoore peekonist ja rebitud koorest valmistatud «sealihast». Banaanikoore söömine pole mitte ainult tervislik valik, vaid aitab vähendada toidujäätmeid. Umbes 40 protsenti banaani kaalust on selle koores, ja enamasti visatakse see toitaineterikas nahk lihtsalt minema.

Muidugi, toored banaanikoorid on üsna kasutud. Kuid kui neid õigesti ette valmistada, võivad need tegelikult maitsta üllatavalt hästi. Need võivad isegi mõnede toodete säilivusaega pikendada, kuna koored sisaldavad antioksüdantseid ja antimikroobseid aineid.

Sama kehtib ka teiste puuviljakoorte kohta, nagu näiteks mangokoor, mis samuti tõstab koogi antioksüdantseid omadusi ja parandab selle maitset.

Järgmine kord, kui koorid banaani, et vilja nautida, kaalu koore alleshoidmist. Sinu kõht võib sulle hiljem tänulik olla.

Uuring avaldati ajakirjas ACS Food Science & Technology.