VÄRSKE UURING Iidsete viiruste jäljed inimeses põhjustavad siiani raskeid ajuhaigusi

Umbes kaheksa protsenti meie genoomist koosneb järjestustest, mida nimetatakse inimese endogeenseteks retroviirusteks (HERV-id). Need on niiöelda jäljed muistsetest viirusinfektsioonidest, mis toimusid sadu tuhandeid aastaid tagasi. Kuni hiljutise ajani arvati, et need «fossiilviirused» on lihtsalt rämps-DNA, millel ei ole kehas olulist funktsiooni. Kuid tänu genoomika edusammudele on teadlased nüüd avastanud, kus need fossiilviirused täpselt DNA-s asuvad, mis võimaldab meil paremini mõista, millal need avalduvad ja millised funktsioonid neil võivad olla.