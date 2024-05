Kas noorte enesevigastamisel on seos nutiseadmete kasutamisega?

Londoni kuningliku ülikooli psühhiaatria instituut on koostöös heategevusorganisatsiooniga YoungMinds avaldanud murrangulise uuringu, mis näitab suurt probleemi mobiilikasutusel, häiritud unel ja enesevigastamisel noorte seas, kes kannatavad vaimse tervise probleemide all.

Uuring on avaldatud ajakiras PLOS ONE ning on esimene omalaadne ja süvitsi minev ülevaade, mis näitab digitehnoloogia mõju noorte vaimsele tervisele.

Uuringus osales kokku 365 noort vanuses 13-25 aastat, kes on kasutanud või kasutavad hetkel vaimse tervise teenuseid. Uuring lähtus noorte endi kogemustest ning võimaldas koguda andmeid osalejate elektroonilistest tervisekaartidest, nutitelefonidest ja sotsiaalmeedia kontodelt.

Andmeid koguti kuue kuu jooksul, et tuvastada sotsiaalmeedia ja nutitelefoni kasutamise mustreid ning nende seoseid enesevigastamise ja vaimse tervisega.

Murettekitavad tulemused

Üle 80 protsendi osalejatest on vähemalt korra ennast vigastanud. Lisaks on näha kõrgeid depressiooni, ärevuse ja häiritud une näitajaid. Veerand osalejatest veedab sotsiaalmeedias üle viie tunni päevas, kusjuures 40 protsenti kasutab nutitelefoni üle viie tunni päevas.

Samuti näitavad tuleemused, et kolmandik osalejatest on langenud hiljuti kiusamise ohvriks, kuid traditsiooniline kiusamisvorm, nagu sotsiaalne tõrjutus, on levinum kui küberkiusamine. See näitab, et kuigi digitaalne maailm toob kaasa uusi kiusamisvorme, on vanad probleemid endiselt aktuaalsed.

Ekspertide soovitused

Esmalt rõhutab suitsidoloogia ja psühhiaatria lektor ja uuringu juhtiv autor Rina Dutta, et nende uuring läheneb probleemile uuel terviklikul moel ja võimaldab võrreldes eelnevate uuringutega uurida paremini digitaaltehnoloogia mõju noorte vaimsele tervisele ja tuvastada sellega käitumismustrite mehhanisme.

Teisena sõnab uuringu esimene autor, et suur enesevigastamise levimus näitab vajadust suurendada investeeringuid varajase sekkumise teenustesse. See on eriti oluline noorte jaoks, kes on juba kogenud vaimse tervise probleeme.

YoungMinds'i koolituse juht Hannah Kinsey arvab, et sotsiaalmeedia kahjuliku mõju vähendamiseks tuleb teha praegusest rohkem, eriti nende noorte seas, kes juba on vaimse tervisega kimpus.

Viimasena märgib Medical Research Foundationi tegevjuht Angela Hind, et uuring annab olulisi teadmisi digitaaltehnoloogia kasutamise kohta ja loodab, et need leiud viivad parema toe pakkumiseni noortele, kes võitlevad vaimse tervise probleemidega.