Kas tõesti on kohv uus relv ajuhaiguste vastu?

Uus uuring seostab kohvi joomist väiksema Parkinsoni tõve riskiga. Seda tõestab rahvusvaheline teadlaste meeskond, kes on analüüsinud 184 024 inimese andmeid 13 aasta jooksul ning leidnud, et kohvitarbijatel on risk haigestuda Parkinsoni tõppe väiksem kui neil, kes kohvi ei joo.