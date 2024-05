PALAVUS KIMBUTAB Lihtsad nipid, kuidas hoida kodu jahe

Kui on vaja kodu (või ennast) jahutada, proovi järgmisi strateegiaid – kuigi kui temperatuurid tõusevad liiga kõrgele, on parem otsida jahedat asukoht, näiteks raamatukogu, vahendab Real Simple.

Kuidas hoida kodu jahedana?

Ennetamine on kõige tõhusam. Need strateegiad aitavad hoida kodu jahedana ilma konditsioneerita või vähendada energiat, mida on vaja konditsioneeri kasutamiseks.