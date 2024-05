Tätoveeringud võivad olla seotud eluohtliku haiguse tekkega

«Me ei tea veel, miks see nii oli. Võib vaid spekuleerida, et tätoveering, olenemata suurusest, tekitab kehas madala taseme põletiku, mis omakorda võib vallandada vähi. Pilt on seega keerulisem, kui esialgu arvasime.»

Enamik inimesi saab oma esimese tätoveeringu noores eas, mis tähendab, et nad puutuvad tätoveerimistindiga kokku suure osa oma elust. Sellegipoolest on uuringud tätoveeringute pikaajaliste tervisemõjude kohta alles pinnapealsed.

«Me juba teame, et kui tätoveeringu tint süstitakse nahka, tõlgendab keha seda kui midagi võõrast, mis ei tohiks seal olla, ja immuunsüsteem aktiveerub. Suur osa tindist transporditakse nahast ära lümfisõlmedesse, kus see ladestub,» selgitab Nielsen.

Uurimisrühm jätkab nüüd uuringuid, et selgitada, kas tätoveeringutel on seos teiste vähitüüpidega. Nad soovivad uurida ka teisi põletikulisi haigusi, et näha, kas neil on samuti tätoveeringutega seos.

«Inimesed tahavad tõenäoliselt jätkata oma identiteedi väljendamist tätoveeringute kaudu, seetõttu on väga oluline, et ühiskond saaks tagada selle ohutuse. Üksikisiku jaoks on hea teada, et tätoveeringud võivad mõjutada tervist ja et peaks pöörduma tervishoiuteenuse pakkuja poole, kui tekivad sümptomid, mis võivad olla seotud tätoveeringuga,» ütleb Nielsen.