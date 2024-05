Päästekorraldaja väärt kogemus: kuidas raskustes rahu säilitada ja lahendusi leida

5. Kui probleem ei lahene, kas mul on võimalik seda ignoreerida? Mitte igas asjas ei pea me osalema. Mõtleme sellele nii: talvel sajab lund ja on külm, me läheme läbi tuisu, on väga ebameeldiv, aga tulles tuppa, me ei võta tuisku endaga kaasa. Las tuisk jääb õue, meie läheme sellest läbi ja soojendame ennast ahju serval üles.

6. Kui probleem on lahendamatu, eemaldu sellest mentaalselt – sina ise ei ole see probleem, sina oled isiksus, kelle eluvoolu sees on see probleem. Mõtle ja tee midagi muud – katkise pange kõrval ei pea iga päev nutma. Vaata probleemile hiljem tagasi kaugemalt. Kas probleem läks väiksemaks? Kas selle probleemiga on vaja üldse tegeleda? Kui ma midagi muuta ei saa, siis äkki ma ei raiskaks oma energiat mõttetu vaimse võitlusega, vaid ootaks paremat ilma? Iga periood lõpeb ükskord. Mõnikord on loobumisvõit ka võit sinu enda heaolu jaoks.

7. Kui kõik on halvasti, siis üks asi on alati hästi – sina ise. Sina oled enda sõber ja see on kõige parem asi maailmas. Mine iseendaga koos puhkeruumi, kuula lõõgastavat muusikat, söö jäätist või mine kinno, maga üks peatäis ja ütle endale häid sõnu– ka raskel ajal võib võtta aega, et elu nautida!

Kui päästekorraldaja amet pakub rohkem huvi siis vastuvõtt päästekorraldaja erialale on avatud kuni 1. juulini. Eriala ja vastuvõtutingimustega saab tutvuda Sisekaitseakadeemia koduleheküljel: https://www.sisekaitse.ee/et/vastuv6tt_p22stekorraldaja