3 varast märki, mis viitavad soolevähile

Muidugi võivad kõnealused sümptomid viidata ka muudele terviseprobleemidele. Näiteks võib veri väljaheites olla märk hemorroididest, mis on üsna levinud. Dembi meeskond nentis aga uuringus, et liiga sageli omistatakse noortel esinev pärakuverejooks healoomulisematele seisunditele, nagu hemorroidid. «Nooremad patsiendid võivad kogeda pidevaid märke ja sümptomeid ning viivitada arsti poole pöördumisega,» kirjutasid nad. Viivituste põhjused võivad tuleneda näiteks patsiendi uskumusest, et ta on vähi pärast muretsemiseks liiga noor.