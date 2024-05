Elupäästev plaaster suudab kontrollida seda olulist ajufunktsiooni

Praegu kontrollitakse insuldist taastuvate inimeste peaaju verevoolu hoides ultraheliandurit inimese pea küljes. California Ülikooli San Diegos teadlaste sõnul on sellel lähenemisel kaks puudust.

Esiteks sõltub sellisel viisil saadud mõõtmiste täpsus tehniku oskustest. Teiseks tehakse mõõtmisi tavaliselt päeva jooksul teatud ajavahemike järel. See tähendab, et verevoolu muutused, mis toimuvad nende ajavahemike vahel, jäävad avastamata. Siinkohal tulebki mängu uus seade, milleks on postmargi suurune plaaster.