Väidetavalt pole see filmistsenaarium: Pakistani mees plaanib päid siirdavat robotit

See on Berliinis baseeruva molekulaarbioloogi, filmitegija, produtsendi, autori ja teadusajakirjaniku Hashem Al-Ghaili vaimusünnitis, keda võib-olla mäletate 2022. aastast, mil ta esitles futuristlikku ja düstoopilist kunstliku emaka tehase EctoLife kontseptsiooni.

Tema uusim ettevõtmine, BrainBridge, plaanib kasutada ülikiireid robootilisi süsteeme, et säilitada aju eluvõimekus, kui pea siirdatakse sobivale doonorkehale. (Kas seda ei peaks siis kutsuma kehasiirdamiseks? Siinkohal tasuks vast kaaluda mõningaid olulisemaid küsimusi...)

Ehk oleks sobilik alustada selle kontseptuaalse videoga.

​

Liigutuses, mis muudab Neuralinki vaat et labaseks peamassaažiks, tahab Al-Ghaili teha täielikke pea- ja näooperatsioone, et anda tõsise puudega inimestele uus eluvõimalus. Operatsiooni juhivad tehisintellekti algoritmid, mis suunavad arvukaid robotkäsi, et eemaldada pea ja kinnitada see uuele kehale, taasühendades seljaaju, närvid ja veresooned. Lõigatud neuronite ühendamiseks kasutatakse spetsiaalset keemilist liimi ja polüetüleenglükooli.

«Mul on hea meel tutvustada BrainBridge’i, maailma esimest peasiirdamissüsteemi kontseptsiooni, mis integreerib arenenud robootika ja tehisintellekti, et viia läbi täielikke pea ja näo siirdamise protseduure,» teatas Al-Ghaili (kus mujal kui) sotsiaalmeedias. «See tipptasemel süsteem pakub uut lootust patsientidele, kes kannatavad ravimatute seisundite all, nagu neljanda staadiumi vähk, halvatus ja neurodegeneratiivsed haigused, nagu Alzheimeri ja Parkinsoni tõbi.»