Lääne-Tallinna keskhaigla insuldiravi sai kõrgeima tunnustuse Euroopas

Sertifikaat on tõestus selle kohta, et Lääne-Tallinna Keskhaiglas osutatakse insuldipatsientidele parimat ravi vastavalt Euroopa standarditele.

«Insuldiravis on otsustava tähtsusega kiirus, sest mida rutemini pärast insuldisümptomite teket saab patsient adekvaatset ravi, seda parem on ravitulemus,» ütles Gross-Paju. «Parima abi andmiseks peab kogu meeskond väga hästi koostööd tegema. See hõlmab häirekeskuse, kiirabide ja erakorralise meditsiini keskuse tööd, vastavate radioloogiliste uuringute teostamist, insuldiosakonnas tehtavat ravi ja sellele järgnevat taastumist. ESO sertifikaat on suur tunnustus kõikidele insuldiraviga seotud osapooltele. Tahaksime väga tänada kõiki koostööpartnereid – ilma nende panuseta poleks see suur tunnustus kunagi tulnud.»