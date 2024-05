Vaata järele, kui ohutud on Eesti supluskohad

Keskkonna, ookeanide ja kalanduse volinik Virginijus Sinkevičius: «Halva kvaliteediga suplusvees ujumine ei kujuta endast üksnes ohtu tervisele, vaid vähendab ka inimeste usaldust. Kuna valdav osa Euroopa supluskohtadest on saavutanud väga hea kvaliteedi, võivad eurooplased sel suvel rahuliku südamega veerõõme nautida. Oleme kindlalt pühendunud veekvaliteedi parandamisele ja püüdleme pidevalt kõrgema kaitsetaseme poole. See on eluliselt tähtis nii meie inimeste tervise kui ka keskkonnakaitse seisukohast ning tagab Euroopale üleilmse juhtpositsiooni veekvaliteedi ja keskkonnajuhtimise valdkonnas.»