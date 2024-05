Gastroparees on seisund, mida iseloomustab hilinenud mao tühjenemine. Kui toit jõuab makku, purustavad organi võimsad lihased toidu väiksemateks tükkideks ja suunavad need vaevata peensoolde. Gastropareesiga inimestel need lihased aga aeglustuvad või lakkavad täielikult töötamast (seetõttu nimetatakse seda ka mao paralüüsiks ehk halvatuseks), põhjustades seedeprotsessi viivitusi.

Gastropareesi sümptomid ja tüsistused

Gastropareesi sümptomid varieeruvad, kuid võivad hõlmata kiiret täiskõhutunnet söögikorra ajal, iiveldust, oksendamist, puhitusi, kõrvetisi ja kõhuvalu. Mida kauem gastroparees kestab, seda tõenäolisemalt ilmnevad tõsisemad sümptomid, nagu raske dehüdratsioon, alatoitumus ja tahtmatu kaalulangus. Mõnikord võib viivitus põhjustada toidu kokkukleepumist tahkeks massiks, mida nimetatakse bezoaariks (bezoar). See võib blokeerida mao ja takistada midagi peensoolde jõudmast – potentsiaalselt eluohtlik komplikatsioon. Teistel juhtudel võivad inimesed kogeda väga väheseid sümptomeid või võivad need üldse puududa.

Uuringud GLP-1 ravimite ja gastropareesi vahelise seose kohta

Enamik gastropareesi juhtumeid on idiopaatilised, mis tähendab, et neil pole selget põhjust. Siiski on teada riskitegureid, nagu diabeet ja teatud ravimid. Aastate jooksul on kogunenud tõendeid, et GLP-1 ravimid on üks neist riskiteguritest. Viimased uuringud pärinevad kolmest esialgsest uurimusest.