Kas meestele mõeldud beebipillid tõesti toimivad?

Teadlased teadsid juba, et seriini/treoniini kinaasi 33 (STK33) geeni mutatsioon muudab isased steriilseiks. Baylor College of Medicine teadlased avastasid väikemolekulilise ühendi, mis võib STK33 ajutiselt välja lülitada. Kuigi see ei ole esimene mittehormonaalne spermatosoide sihtiv teraapia, pakub see uuring uut eesmärki teadusmaailma pikaaegses püüdluses leida meeste jaoks «beebipill».