Vähiriski suurendavale sündroomile viitavad täpid kummalistes kohtades

Ligikaudu 75 protsendil PJS diagnoosiga inimestest on haigus juba enne perekonnas esinenud, kuid 25 protsendil juhtudest esineb spontaanne mutatsioon. PJS on autosoom-dominantne geneetiline häire, mis tähendab, et haiguse avaldumiseks piisab ühest muteerunud geenikoopiast, vahendab Johns Hopkinsi instituut.