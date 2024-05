Maailma Terviseorganisatsioon hoiatab, et leetrite juhtumid Euroopas on tõusuteel, ületades peagi eelmise aasta taseme. Esimese kolme kuuga on registreeritud 56 634 juhtumit, mis rõhutab kiiret vaktsineerimise vajadust, et peatada haiguse levik.