AVASTUS Apelsinikoored annavad uskumatu tervisehüve

Apelsinikoores peituvad ühendid pärsivad südametervisele kahjulike ühendite tootmist soolestikus, ilmnes uues uuringus.

Hiljutised uuringud on näidanud, et teatud soolebakterid aitavad kaasa südame-veresoonkonnahaiguste arengule. Teatud toitaineid tarbides toodavad need bakterid trimetüülamiin-N-oksiidi (TMAO). Teadlaste sõnul võib TMAO taseme abil prognoosida tulevasi südame-veresoonkonnahaigusi, vahendab Medical Xpress.

Yu Wang ja tema meeskond uurisid apelsinikoore ekstraktide – mis on rikkad kasulike fütoühendite poolest – potentsiaali vähendada TMAO ja trimetüülamiini (TMA) tootmist. Teadlased testisid kahte tüüpi ekstrakte: polaarseid ja mittepolaarseid. See tähendab, et koort töödeldi, et eemaldada sellest erinevad ainekooslused.

Polaarsete ekstraktide saamiseks kasutasid teadlased selle apelsinikoorest eraldamiseks polaarseid ja mittepolaarseid lahusteid, selgitas Wang.

«Kui kujutad ette oma salatikastet, siis kõik, mis on vee või äädika osas, on polaarne; kõik, mis on õlis, eemal veest, on mittepolaarne,» ütles Wang. «Lahustid, mida me kasutasime, ei olnud täpselt nagu vesi ja õli, kuid neil on sarnane polaarsus.»

Uuringutulemused näitasid, et apelsinikoore mittepolaarse osa ekstrakt pärsib tõhusalt kahjulike kemikaalide tootmist. Teadlased tuvastasid ka ühendi nimega feruloüülputrestsiin apelsinikoore polaarsest ekstraktis, mis pärsib samuti oluliselt TMA tootmise eest vastutavat ensüümi.

«See on uus leid, mis toob esile feruloüülputrestsiini varem tunnustamata tervisliku potentsiaali südamehaiguste riski vähendamisel,» ütles Wang.

Avastus apelsinikoorte kohta on märkimisväärne. Apelsinimahla tootmisest jääb järele tonnide viisi apelsinikoori. Pool neist antakse söödaks kariloomadele, ülejäänu läheb lihtsalt raisku. USA toidu- ja ravimiamet peab looduslikke apelsinikoori ja nende ekstrakte ohutuks inimtoiduks. Seega loodab Wang apelsinikoortele paremat kasutust leida.

«Need tulemused viitavad sellele, et apelsinikoored, mis sageli tööstuses jäätmetena ära visatakse, saab ümber töödelda väärtuslikeks tervist edendavateks koostisosadeks, näiteks toidulisanditeks või toidu koostisosadeks,» ütles Wang.