Nakkused põhjustavad pooled ​​lapsesurmad Venemaal

Meningokoki-nakkuse tekitajaks on gram-negatiivne bakter Neisseria meningitidis ehk meningokokk. Bakteri antigeense struktuuri järgi eristatakse 13 serogruppi, nendest 6 (A, B, C, W-135, X ja Y) on peamised invasiivse nakkuse tekitajad. Allikas: terviseamet.

Foto: Shutterstock