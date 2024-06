Ekspert avaldab, kui kiiresti tekib Eestis tavapäraste UV-indeksite korral päikesepõletus

SPF ehk sun protector factor number iseloomustab eelkõige kaitset UVB, mitte UVA eest. «See näitab, kui kaua võib päikese käes viibida põletust saamata. Enamasti on 1 SPF võrdne 15-20 minutiga, ent heleda ja õrna nahaga inimestel võib see olla ka 10 minutit või vähem. Seetõttu on väga oluline, et valiksid enda nahale sobiva SPF-faktoriga kreemi,» selgitas proviisor. SPF ei takista päevituse saamist, vaid annab nahale võimaluse päikesega kohanemiseks ja ennetab seega ka päikesepõletust. Väga tähtis on ka see, et päikesekreemi kantakse peale korrektselt ja piisavas koguses: kreemitada tuleks juba 30 minutit enne päikese kätte minekut ja kreemi tuleks kanda väga rikkalikult – pigem rohkem kui vähem ja kogu kehale. Iga paari tunni tagant tuleks kaitset uuendada.