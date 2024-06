Lapsest täiskasvanuks: mis on ühiskonna roll tervemate kodanike kasvatamisel?

Kogemused kujundavad suhtumise kogu eluks

Lapse esimesed kogemused tervishoiusektoris on määrava tähtsusega kogu eluks. «Ka väikelaps tuleb nõusse saada ükskõik mis protseduuriks. Vägisi ravimine ei ole aktsepteeritav praktika. Mõistagi tuleb ette eriolukordi, kui seis on kriitiline ja peab kiirelt tegutsema, aga ka Euroopa Pediaatrite Ühing on rõhutanud, et kui on protseduurid, mida saab edasi lükata, siis tuleb teha tööd selle nimel, et lapsele selgitada protseduuri vajalikkust ja ta nõusse saada. Arstide praktika kinnitab, et reeglina on lapsi võimalik veenda protseduuride ja ravi vajalikkuses. Vahel on abi mängulisest lähenemisest. Näiteks Inglismaa spetsialistid on rääkinud, kuidas keerulistes olukordades, kus on vaja teha valusaid protseduure, kasutatakse mänguterapeudi abi, kes maandab lapse hirme,» ütleb Paron.

Uuringud on näidanud, et kui lapsepõlves on olnud traumaatiline kogemus tervishoius, last pole kuulda võetud või on midagi vägisi tehtud, kujuneb sellest inimese suhtumine tervishoiusüsteemi kogu eluks.

Eeskuju on harjumuste alustala