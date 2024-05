Ohtlike verehüüvete tekkesse võib panustada levinud aine

Mikroplasti analüüsis tuvastati plastikut 24 verehüübes 30st proovist. Sealhulgas leiti polüvinüülkloriidi (PVC) ja polüetüleeni (PE), mis on laialt kasutatavad plastid. Samuti leiti trombidest polüamiid 66, mis on tavaline tekstiilide ja kangaste plast. Kõige sagedamini esines polüetüleen, moodustades 54 protsenti analüüsitud osakestest.

Uuringus selgus, et inimestel, kelle verehüüvetes oli rohkem mikroplastikut, olid ka kõrgemad D-dimeeri tasemed, mis viitab trombide esinemisele. Teadlased kahtlustavad, et mikroplast võib aidata kaasa vere hüübimisele, kuid on vaja teha rohkem uuringuid, et seda kinnitada.