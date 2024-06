5 soovitust, mida jälgida koolieeliku hammaste puhul

Kuigi üldjoontes teatakse, et esimene hambaarstikülastus võiks toimuda lapse esimese hamba lõikudes, jääb aga hambumuse hindamise ajastamine ebamäärasemaks. Esialgu võib näida, et koolieelikute vanematel ei ole vajadust noores eas väikelapse hambumuse üle muret tunda ning potentsiaalselt võimalik ortodontiline ravi tundub mägede taga, siis alati see nii ei ole. Hiljutine laste hammaste tervise uuring näitab, et väga suur või suur ravivajadus on erinevas vanusevahemikus 3-15 protsendil elanikkonnast. Mõõdukas ravivajadus jääb 9-19 protsendi vahemikku.

Ortodontilise ravi vajadus eri vanuserühmades IOTNi indeksi dentaalse komponendi alusel (%). Foto: Liis-Eleen Kalmer

See aga ei tähenda, et kolmeaastase lapsega tuleks kohe ortodondi juurde kiirustada breketravi saama. Hambumuse normaalne areng ja kõrvalekalleteta kujunemine on miski, mille jälgimisel osalevad mitmed spetsialistid – oluline roll on nii hambaarstil kui ka perearstil, erialaspetsiifiliste teadmistega logopeedil, müofunktsionaalsel terapeudil ja kõrva-nina-kurguarstil. Neil eelloetletud spetsialistidel on suur roll elu jooksul omandatavate anomaaliate ennetamisel.

Põhjaliku ennetustööga ja õigeaegse suunamisega suudetakse olulisel määral keerukat ortodontilist ravi ennetada või lühendada. Teadlased on välja selgitanud, et õigeaegse ennetustööga on võimalik 15-20 protsendil juhtudest ortodontilist ravi vältida. Ka Soomes tehtud uuringutes on leitud, et varajane sekkumine vähendab hiljem ravikulusid.

Olulisi tegevusi saab planeerida etappide kaupa. Näiteks lapse sünnist kuni esimeste jäävhammaste lõikumiseni on oluline roll järgnevatel: