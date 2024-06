Ehkki reeglina peetakse sauna kasulikuks, ei ole see sugugi nii kõigi inimeste puhul. Mõistagi peab vältima sauna palaviku ja põletikuga, südame-veresoonkonnaprobleemidega ja ka osade ravimite tarvitamisel. Indrek soovitab, et kui on kahtlus, kas ihutervis ikka vastu peab, konsulteerida kindlasti arstiga.

Alkohol ei tohiks saunaga kaasas käia, ehkki nii kipub see tihti olema

Isegi terve kui purikas olles võib endale ise teha karuteene alkoholiga. «Tõsi, ka eesti vanarahvas jõi saunas kärakat, aga seda siiski pigem pärast sauna, mitte lavale ronides.» Alkohol on kehale lisakoormus ja kui sinna lisada veel kuumus, võivad tagajärjed olla nõnda halvad, et võib haiglassegi sattuda.

Indrek soovitab saunas juua pigem vett, kuhu maitseks lisada ürte, sidrunit või laimi. «Pärast sauna on ju tihti tunne ka, et tahaks puuvilju ja midagi värsket. Sidrunivesi sobib ideaalselt!»

Õnnetusi tuleb harva ette, aga üks ehmatavamaid oli Indreku sõnul selline, kus üks välismaalane alkoholijoobes laval libastus ja kukkus peaga vastu põrandat. Nii pidi talle kohe kutsuma kiirabi, kes õnneks aidata sai.

Kui on soov kesvamärjukest võtta, tasuks see jätta pigem kosutuseks, kui leil on võetud ja ihu pestud.

Vahel ei tunta ka oma piiri ülekuumenemise suhtes. Kui kõrvalistujal on halb, tasub ta kindlasti välja suunata jahtuma ja vett jooma ning jälgida kõrvalt olukorda, kas tal hakkab parem.

Saunakuumus pärsib armastust ligi pääsemast

Seda, et saunakuumus ja napid spaarõivad panevad meestel testosterooni möllama, on Indrek oma töös näinud rohkem kui soovinuks. «Spaas kohe kindlasti seksuaalsust olla ei tohi, see on keelatud. See jäägu kodusauna,» manitseb ta.

Kindlasti ei tasuks kaasaga selliste plaanidega sauna minnes ka ruumi liiga kuumaks kütta, see ei ole tervisele kasulik. Kui siis teha jahedam saun, 40-50 kraadi, soovitab saunameister. Ka suitsusaun on malbem, ehkki seal on oht saada tahmaseks.