Teadlased plaanivad tulevikku, kus ei põeta grippi

Kujutle maailma, kus ei haigestuks kunagi grippi, ei oleks vaja regulaarseid vaktsiinisüste ja suudaksime viiruse kehast tõrjuda ka siis, kui nakkus on juba tekkinud. Just sellise tuleviku nimel töötavad teadlased, kes on avastanud üliefektiivse molekuli, mis võib takistada A-gripiviiruse sisenemist keharakkudesse, vahendab New Atlas.