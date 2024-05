Neli nõuannet, mis aitavad pärast 60. eluaastat kaalu langetada

Kaalulangetuse kuldreeglid kehtivad endiselt

Siin on veel mõned asjad, mida tuleb kaaluda, kui oled üle 60 ja soovid kaalu langetada.

Jää tugevaks

Vanusega kaotad lihasmassi. Kompenseeri seda jõutreeninguga. Kasuta jõusaali masinaid, kergemaid käes hoitavaid raskusi või oma kehakaalu vastupanuks, näiteks jooga või pilatese harjutusi tehes. Lihasmassi säilitamine on kilokalorite põletamiseks oluline, ütleb New Yorgis tegutsev toitumisspetsialist Joanna Li.

Söö rohkem valku

Kuna lihasmassi kaotamise oht on suur, veendu, et sinu toitumine sisaldaks umbes ühe grammi valku iga kehakaalu kilogrammi kohta. «Valk hoiab kauem kõhu täis, mis aitab kaalulangetamisele kaasa,» ütleb Li. Ta soovitab süüa metsikut lõhet, mune ja miks ka mitte orgaanilist vadakuvalgu pulbrit.

Vett, vett, vett

Joo palju vett. Mõnikord on nälja taga hoopis janu. Vanemaks saades ei pruugi nii kiiresti märgata, millal oled janune, ütleb Li. Ta soovitab juua 1,5 liitrit vett päevas. Seda saab ammutada ka veerikastest toitudest, nagu kurgid ja tomatid. Kui pole kindel, kas saad piisavalt vett, vaata oma uriini: see peaks olema kahvatukollane.

Ole abiks ainevahetusele

Söö sagedamini väiksemaid eineid ja suupisteid ning ära jäta söögikordade vahele rohkem kui kolm tundi. «Kuna sinu ainevahetus on juba aeglane, muutub see nälgimise korral veelgi aeglasemaks,» ütleb Li. Võimalik, et vajad vähem kilokaloreid kui nooremana. Küsi selle kohta rohkem oma arstilt või mõnelt teiselt tervishoiutöötajalt. «Kui sööd samamoodi nagu 25-aastaselt, võtad kindlasti kaalus juurde,» ütleb Li.