Skisofreenia ravis terendavad personaalsed ja kõrvalnähtudta lahendused

Sellega seoses on uuring tuvastanud teatud G-valke, mis mängivad olulist rolli skisofreenia rakuvastuste moduleerimisel. Täpsemalt näidati, et kahte tüüpi neid valke võimaldavad selle häire peamisi sümptomeid moduleerida.

Nendele järeldustele jõudmiseks pidid teadlased läbi viima keerukaid uuringuid. Lähtepunktiks oli erinevate olemasolevate molekulide valimine, et analüüsida molekulaarsel tasandil ja aatomitasandi simulatsioonide kaudu nende võimet suhelda 2.A tüüpi serotoniini retseptoriga. See võimaldas valida neli ühendit, mida uuriti esimest korda rakkudes, kus tõestati, et retseptoriga sidumisel käivitasid need vastused erinevat tüüpi G-valkudes, kirjutab Medical Xpress.