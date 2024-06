Need on kaks kõige levinumat kolorektaalse vähi sümptomit

USA-s esineb jämesoolevähki sagedamini vanematel inimestel – keskmine diagnoosi saaja on 66-aastane. Varajase algusega kolorektaalse vähi esinemissagedus, mis viitab alla 50-aastastel inimestel diagnoositud juhtudele, aga kasvab ja on alates 1990. aastatest kahekordistunud.

Ülevaade, mis avaldati 24. mail ajakirjas JAMA Network Open, käsitles 81 uuringut, mis hõlmasid andmeid enam kui 24 miljonilt alla 50-aastaselt inimeselt. Nad leidsid, et nii USA-s kui ka kogu maailmas on varajase algusega kolorektaalse vähiga inimesed kõige sagedamini kimpus kahe sümptomiga - kõhuvalu ja veri väljaheites.

Autorid leidsid, et 45 protsenti varajase algusega kolorektaalse vähiga inimestel tekkis hematoheesia, mida tuntakse ka kui rektaalset verejooksu või verist väljaheidet, ja umbes 40 protsenti patsientidest ütles, et neil on kõhuvalu. Kolmas kõige levinum varajase algusega kolorektaalse vähi sümptom (mõjutab 27 protsenti inimestest) oli muutunud väljaheide, mida uuring määratles kui kõhukinnisust, kõhulahtisust, roojamisharjumuste vaheldumist või vahelduvat kõhulahtisust ja kõhukinnisust.

Jällegi, kuna need sümptomid on üsna mittespetsiifilised, ei ole need kindel märk sellest, et kellelgi on kolorektaalne vähk. Aga kui teil mõned neist sümptomitest esinevad, siis on parem sellest arstiga rääkida.