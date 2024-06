Parasiit suurendab nakatunu kihu saada juhiks

Uurimus näitab, et selle parasiidi mõju looduses on alauuritud ning selle rolli ökosüsteemides ja loomade käitumises on alahinnatud.

Kui teil on kass, olete ilmselt sellest parasiidist juba kuulnud. See mikroskoopiline organism suudab seksuaalselt paljuneda ainult kasside kehas, kuid suudab nakatada ja elada peaaegu kõigis soojaverelistes loomades.

See hõlmab ka inimesi, kel see võib põhjustada tavaliselt sümptomiteta (kuid siiski potentsiaalselt surmavat) parasiithaigust nimega toksoplasmoos.

Kui see on teises peremeesorganismis, peab individuaalne T. gondii leidma viisi, kuidas saada oma järglased tagasi kassi sisse, et mitte sattuda evolutsioonilisse tupikusse. Selleks on omamoodi õõvastav viis.