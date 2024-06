Raske psüühikahäire raviks on leitud uus ja tõhus võimalus

Psilotsübiin näib vabastavat aju jäikadest mõttemustritest, mis on selle haiguse tunnusjooneks. Seda kasutatakse juba depressiooni raviks ja kliinilised uuringud on käimas, et hinnata selle ohutust anoreksiaga inimeste ravimisel.

Austraalia Monashi ülikooli teadlaste juhitud uurimisrühm vaatas lähemalt, kuidas psilotsübiin mõjutab aju toitumis- ja treeningkäitumise osas, eesmärgiga leida rohkem teavet selle tõhususe kohta.

«Psilotsübiini toimemehhanismi mõistmine on vajalik, et kohandada psilotsübiini kliinilist kasutamist nendele inimestele, kellel on tõenäolisem positiivne tulemus,» kirjutavad teadlased oma artiklis.

«Seda saab saavutada ainult tugevate neurobioloogiliste lähenemisviiside abil loomamudelites.»

Loommudelis jälgiti rotte, kellel oli piiramatu juurdepääs treeningule (jooksuratta kaudu), kuid piiratud juurdepääs toidule, mis on laialdaselt kasutatav standard anoreksia jäljendamiseks loomadel.

Saadi kaks olulist tulemust: esiteks tundus, et psilotsübiin aitas rottidel säilitada tervislikku kehakaalu, isegi toidupiirangute korral. Teiseks, see suurendas ka niinimetatud kognitiivset paindlikkust, mida mõõdeti üksteisele järgnevate õppimisülesannetega.

Võrreldes kontrollgrupiga, olid väikseid annuseid psilotsübiini saanud rotid vastupidavamad kaalukaotusele ja kiiremad kohanema oma käitumisega õppimisvõime testides.

Spetsiifiliste retseptorite blokaatorite abil suutsid teadlased tuvastada, et 5-HT1A serotoniini retseptor on kriitiline osa protsessis, mis võimaldab psilotsübiini kognitiivseid eeliseid.

Me teame, et anoreksial on kõige kõrgem suremus kõigi psühhiaatriliste häirete seas. See on kainestav fakt ja meeldetuletus haiguse tagajärgedest.

Hetkel on kõige tavalisem anoreksiahaigetele määratud farmatseutiline ravi antidepressandid. Kuid tulemused võivad olla segased, mistõttu otsivad tervishoiutöötajad tõhusamaid lähenemisviise.

Õigel viisil manustatuna loodavad eksperdid, et psilotsübiini serotoniini retseptorite aktiveerimise viis ajus võib nihutada vaimseid tõkkeid, mis on söömise ümber tekkinud.

Loomulikult tuleb seda veel inimeste peal tõestada – ja asjaolu, et kõik rotid ei reageerinud psilotsübiinile ühtemoodi, näitab, et on vaja rohkem uurida, kas see lähenemine sobib kõigile anoreksia diagnoosiga inimestele.

«Kognitiivne jäikus on selle haiguse tunnusjoon, mis sageli tekib enne anoreksia sümptomite ilmnemist ja püsib pärast kehakaalu taastumist – muutes selle sümptomi peamiseks sihtmärgiks terapeutilisel sekkumisel,» ütleb Monashi ülikooli füsioloog Claire Foldi.

Uuring on avaldatud ajakirjas Molecular Psychiatry.