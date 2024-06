Oomega-3 lisandeist on abi ka nendest probleemidest lahti saamisel

Pennsylvania ülikooli doktor Adrian Raine on aastaid uurinud, kas oomega-3 toidulisandite kasutamine võiks vähendada agressiivset käitumist, avaldades viis randomiseeritud kontrollitud uuringut erinevatest riikidest. Ta sai märkimisväärseid tulemusi, kuid soovis teada, kas need tulemused kehtivad ka väljaspool tema laborit.

Nüüd on Raine leidnud täiendavaid tõendeid oomega-3 toidulisandite tõhususe kohta, viies läbi 29 randomiseeritud kontrollitud uuringu meta-analüüsi. Need näitavad mõõdukaid lühiajalisi mõjusid – ta hindab, et see sekkumine vähendab agressiooni umbes 30 protsenti – vanuse, soo, diagnoosi, ravikestuse ja annuse lõikes.

Raine on ka äsja avaldatud artikli juhtivautor, mis avaldati ajakirjas Aggressive and Violent Behavior, koos Lia Brodrickiga Perelmani Meditsiinikoolist.

«Ma arvan, et on aeg rakendada oomega-3 toidulisandeid agressiivsuse vähendamiseks,» ütleb Raine. «Omega-3 ei ole imerohi, mis täielikult lahendab vägivalla probleemi ühiskonnas. Kuid kas see võib aidata? Nende leidude põhjal usume kindlalt, et see võib, ja me peaksime hakkama tegutsema selle uue teadmise alusel, mis meil on.»

Ta märgib, et oomega-3 aitab ka südamehaiguste ja hüpertensiooni ravis ning on odav ja ohutu kasutada. «Vähemalt peaksid vanemad, kes otsivad ravi agressiivsele lapsele, teadma, et lisaks muule ravile võiks ka paar lisaportsjonit kala nädalas abiks olla,» soovitab Raine.