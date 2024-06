Jäljed koljul – kas muistsed egiptlased ravisid kirurgiliselt ajuvähki?

Teine kolju Duckworthi kollektsioonis kuulus naisele, kes elas ajavahemikus 663 kuni 343 eKr. Ta oli üle 50 aasta vana, kui ta suri, ja tema koljul on palju jutustada. Esimese asjana märgati suurt kahjustust kolju ülaosas parema frontaalluu ja parietaalluu vahel. See kahjustus on kooskõlas osteosarkoomi või meningioomiga, kuigi on ka muid võimalikke diagnoose.

Kuid koljul on ka muid jälgi, mis on paranenud. Tema vasaku kulmu kohal on suur vigastus, mille on tekitanud mingi terav ese. Teadlased väidavad, et keegi tundub olevat talle terava esemega pähe löönud. Veel kaugemal kolju vasakul küljel on vigastus, mille on põhjustanud tömp ese.

Need vigastused on väga hästi paranenud. Me ei tea, kas need tekkisid samaaegselt või eraldi, kuid ta jäi mõlema järel ellu – taas viidates sellele, et ta võis saada ravi. Kuid nii sõjakad haavad ise on naissoost ohvri puhul mõistatus.

Kuigi mõlema patsiendi surma põhjust ei saa selgelt kindlaks määrata, viitab vähktõve edasijõudnud staadium mõlemal juhul suremusega seotud seosele. Kuigi vanad egiptlased üritasid ravi läbi viia, jäi vähiravi saavutamata.

«Soovisime õppida tundma vähi rolli minevikus, kui levinud see haigus antiikajal oli ja kuidas iidsed ühiskonnad selle patoloogiaga suhtlesid,» ütleb arheoloog Tatiana Tondini Tübingeni Ülikoolist Saksamaal. «Nägime, et kuigi vanad egiptlased suutsid toime tulla keeruliste koljumurdudega, oli vähk endiselt meditsiiniliste teadmiste piiriks.»

Tulemused on avaldatud ajakirjas Frontiers in Medicine.