Esimesed inimesed võivad saada aasta lõpust uued hambad, mis tilgutatakse neile verre

Katse toimub Kyoto ülikooli haiglas septembrist kuni 2025. aasta augustini ja hõlmab 30 meest vanuses 30–64, kellel on vähemalt üks purihammas puudu. Veenisisest ravi testitakse inimestel pärast seda, kui see suutis ilma märkimisväärsete kõrvalmõjudeta kasvatada uusi hambaid tuhkrutel ja hiirtel.

«Me tahame aidata neid, kes kannatavad hammaste kaotuse või puudumise tõttu,» ütles juhtivteadur Katsu Takahashi, Kitano haigla hambaravi ja suuõõne operatsioonide osakonna juht. «Kuna seni pole olnud püsivat ravi, mis tagaks hammaste kasvu, usume, et inimeste ootused on kõrged.»

Seejärel plaanivad teadlased laiendada katset osalise hammaste puudulikkusega patsientidele, kellel on keskkonnategurite tõttu puudu üks kuni viis jäävhammast. Selle esinemissagedus varieerub riigiti, kuid hinnanguliselt on umbes viiel protsendil ameeriklastest vähemalt nii palju hambaid puudu, kusjuures eakate seas on probleem palju suurem.

See põhjustas uute hammaste tekkimist hiirte ja tuhkrute suus, liikidel, kellel on inimestega sarnased USAG-1 omadused.

Molekulaarbioloog ja hambaarst Takahashi on tegelenud hammaste taastootmisega alates 2005. aastast ja loodab, et see ravi ei ole mõeldud ainult kaasasündinud hambahaigustega inimestele, vaid kõigile, kes on kaotanud hambad, olenemata vanusest.