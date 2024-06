Jäävee sahmakatest on vist abi olnud – ALSi ravimit hakatakse kliiniliselt katsetama

SPG302-e varajases staadiumis kliinilised katsed Austraalias tervete täiskasvanutega näitasid, et see on hästi talutav ja annab terapeutilisi tulemusi, mis vastavad eelkliinilistes loomamudelites nähtud tulemustele. Spinogenix alustas ALS-i patsientide ravimist aprillis 2024 ja on tekitanud märkimisväärset huvi inimestes, kes soovivad uuringus osaleda.

Kui SPG302 osutub järgmises kliiniliste katsete voorus tõhusaks, on see ALS-i ravis tõeline murdepunkt.

«ALS on keeruline haigus, mis mõjutab nii kognitiivseid kui ka motoorseid funktsioone ning kõnet ja hingamist,» ütles Massachusettsi üldhaigla neuroloogiaosakonna juhataja, Harvardi meditsiinikooli neuroloogiaprofessor ja Spinogenix'i nõuandekogu liige dr Merit Cudkowicz. «Spinogenix'i uus lähenemine töötab sünapside tasandil, et need taastada. See esimene uuring ALS-i patsientidega on oluline samm selle kindlakstegemiseks, kas SPG302 aitab taastada kaotatud motoorseid ja kognitiivseid funktsioone.»