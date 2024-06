Suvitades saab tervisenõu perearsti nõuandetelefonilt 1220

Confido andmetel on selle aasta esimese viie kuuga perearsti nõuandetelefoni 1220 meedikutelt abi küsinud 108 336 inimest. „Tööpäeviti aitasime 69 061 inimest, nädalavahetustel oli pöördumisi 39 275. Enim on teinud inimestele muret palaviku ja viirustega seonduv (15 200 kõnet), küsimused ravimite (15 351) kohta, kõrge või madala vererõhuga seonduvad mured (9401 kõnet) ja tervishoiusüsteemi korraldusega seonduvad küsimused (8926). Sagedamini pöördutakse ka kõhuvaluga, erinevate lihaskonna valude ja ka traumade korral. Võrreldes eelneva aastaga on vaimse tervisega seotud kõnede arv kasvanud ligi kaks korda (2023. aastal 2947 vs. 2024. aastal 4559), märgata on ka ravimitega seonduvate pöördumiste arvu kasvu (2023. aastal 11 083 ja 2024. aastal 15 351),“ kirjeldas Timošova.