Teadlased tuvastasid veel ühe vähi tekke põhjuse

Epigeneetilised märgid on peenemad muudatused – nagu lause allajoonimine pliiatsiga või järjehoidja kasutamine teatud lehekülje kiireks leidmiseks. Need muudatused saavutatakse väikeste molekulide lisamisega DNA-le või sealt eemaldamisega, või DNA-ga tihedalt seotud valkudele. Seega on epigeneetilised muutused pöörduvad, kuid võivad avaldada suurt mõju sellele, kuidas rakud DNA-d «loevad».

Epigeneetilised märgid on olulised geenide sisse- ja väljalülitamiseks arengu käigus. Epigeneetilised märgid loovad ka silla väliskeskkonna ja geenide vahel. Näiteks võimaldab geenide epigeneetiline regulatsioon loomadel kohaneda muutuvate aastaaegadega.

Pikka aega peeti epigeneetilisi märke liiga lühiajalisteks, et tegelikult põhjustada vähki. Kuid Francesco Crea uurimisrühma ja paljude teiste varasem teadustöö on näidanud, et vähirakkudes koguneb mitmeid epigeneetilisi muutusi – ja need muutused võivad soodustada vähirakkude ellujäämist sama tõhusalt kui DNA mutatsioonid. See viitab sellele, et vähk areneb nii geneetiliste kui ka epigeneetiliste muutuste kogunemise kaudu.

Varasemates uuringutes pole Crea sõnul olnud siiski piisavalt tõendeid, et näidata, et epigeneetilised muutused võiksid vähki põhjustada ilma DNA mutatsioonideta. Hiljutine Nature'i veergudel ilmunud uuring näitas esmakordselt, et ajutine epigeneetiliste märkide muutus – isegi ilma DNA mutatsioonita – on piisav vähi põhjustamiseks.

Vähiravi võib muutuda

See pole mitte ainult teaduslikult põnev tulemus, vaid ka tõend, mis võib muuta arusaama teatud vähivormide ravist – eriti kui neid tulemusi kinnitavad tulevased uuringud.