TAI: kõigil on õigus hingata saastumata õhku

Seaduse järgi on veipimine keelustatud samades kohtades, kus tavasigarettide suitsetamine. Eelkõige on see piirang mõeldud tubaka- ja nikotiinitooteid mittetarvitavate inimeste tervise kaitseks. «Tasub teada, et kõik, kes viibivad veipija lähedal, hingavad sisse samu ohtlikke kemikaale kui e-sigareti tarvitaja,» hoiatab TAI uimastite ja sõltuvuse osakonna vanemspetsialist Tiina Kuusik.

Tänavapilti jälgides on siiski näha, et teadlikkus selles osas on endiselt üsna madal ning seadusenõuet eiratakse sageli. TAI ja Tervisekassa ühine kampaania «Hoia õhk puhas» tuletab meelde, et inimesed järgiksid neile seadusega kehtestatud reegleid ning ei ohustaks oma tegevusega kõrvalseisjate tervist. Oluline on ka mittetarvitajate suhtumine avalikus ruumis veipimisse, sest e-sigarette kasutab tegelikult ainult väike osa meie ühiskonnast. Kuusik soovitab veipijatele julgelt ja sõbralikult märku anda, et nad läheksid eemale ja austaksid teiste inimeste õigust puhtale õhule. Enamus veipijaid on kindlasti mõistvad ja saavad sellest aru.

Kohad, kus suitsetamine, nagu ka veipimine on keelatud, sätestab tubakaseadus. Kui suitsetamiskeeld laste- ja noorteasutustes, meditsiinikeskustes, kauplustes, ühistranspordi sõidukis või ootealadel on üldiselt sagedamini teada, siis näiteks kehtib sama keeld ka jalakäijate tunnelis ning paljudes muudes kohtades, mis seaduses loetletud.