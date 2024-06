Apteeker räägib, millised märgid võivad laste puhul viidata diabeedile

Diabeediga laps vajab kogu pere tuge

1. tüüpi diabeeti põdev laps, ja tegelikult terve tema pere, peab selgeks õppima antud haiguse olemuse ja sellega elamise. «Veresuhkur muutub pidevalt, sest seda mõjutab söömine, füüsiline aktiivsus, õppimine, stress, haigused jne. Laps ja pere peavad väga teadlikud olema toitumise teemal. Selleks, et hoida asjad kontrolli all on vaja mõõta regulaarselt veresuhkru taset,» toonitab proviisor.

Mõõtmist saab teha glükomeetriga, kuhu asetatakse näpuotsast võetud vereproov või teise variandina pideva glükoosimonitooringu seadmega, mille andur kantakse naha all ja mis edastab veresuhkru näite automaatselt. «Need seadmed aitavad diabeediga lastel ja nende peredel jälgida veresuhkru taset, et insuliini oleks tagatud õiges koguses ja õigel ajal. Korrapärane jälgimine aitab diabeeti efektiivselt kontrolli all hoida ja laps ei pea millestki loobuma ning saab elada oma elu nagu iga teinegi,» räägib Valge-Rebane ning rõhutab, et õigeaegselt saadud diagnoos ning korralik ravi ennetavad tüsistuste tekkimist.

Kuna lastel esineb sagedamini just 1. tüüpi diabeet, siis ravi eesmärk seisneb peamiselt kõhunäärme poolt tootmata jäänud insuliini asendamises. «Peale sööki peab laps või lapsevanem tegema insuliini süsti, et reguleerida veresuhkru taset organismis. Alternatiivina võib kasutada pideva süstimise asemel ka insuliinipumpa, mis on väike kompaktne seade, mille kanüül paigutatakse naha alla ja mis annustab insuliini automaatselt,» kirjeldab Valge-Rebane.

Diabeedi kontrolli all hoidmiseks vajalikud vahendid, olgu selleks insuliin, glükomeetri testribad, glükoosipumba tarvikud ning pideva glükoosimonitooringu seadmed, on hõlpsasti kättesaadavad apteekides. «Samuti oskavad apteekrid anda soovitusi ja infot erinevate aparaatide ja vahendite õige kasutamise osas. Vajadusel saab valitud apteekides kohapeal mõõta veresuhkru taset, seda saab teha eelneva registreerumisega apteegi kodulehel,» märgib proviisor.

Tervislike eluviisidega saab edukalt 2. tüüpi diabeeti ennetada

Kuna 1. tüüpi diabeeti ei ole võimalik ennetada, siis rohkem tuleks tegeleda just elustiilist tuleneva 2. tüüpi diabeedi ennetusega. «Juba varases lapsepõlves on oluline õpetada ja selgitada tervislike eluviiside tähtsust. Samuti tuleb arutada, millised võivad olla tagajärjed, kui tervislikke soovitusi ei järgita. Kuna lapsevanemad on need, kes teevad laste eest valikuid pikka aega, on vajalik tõsta ka nende endi teadlikkust tervislikest eluviisidest,» julgustab apteeker. Ta sõnab, et kuna diabeet on keeruline haigus, on oluline jätkuvalt jagada teavet haiguse sümptomite kohta, et vanemad oskaksid neid õigeaegselt tuvastada ja vajadusel sekkuda.