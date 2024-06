VARJATUD OHT 4 nõuannet, kuidas vähendada igaveste kemikaalide kehasse sattumist

Need «igavesed kemikaalid» – nii nimetatakse neid, kuna need ei lagune – on kasutusel olnud erinevates tarbija- ja tööstustoodetes alates 1950. aastatest. Need tõrjuvad vett ja õli, taluvad kõrgeid temperatuure ja toimivad «pindaktiivsete ainetena», aidates erinevatel vedelikel seguneda.

PFAS-kemikaale on umbes 15 000 erinevat. Igal neist on veidi erinev keemiline koostis, kuid kõigil on vähemalt kaks süsinik-fluori sidet. Need äärmiselt tugevad sidemed takistavad PFASi lagunemist, mis tähendab, et need kogunevad ja võivad püsida kehas ja keskkonnas aastakümneid.

Ainuüksi 2020. aastal ületas fluoropolümeeride (PFAS-i alarühm) müük Euroopas 39 000 tonni. Suurte PFAS-i koguste pideva lisandumise tõttu kuhjuvad need keskkonnas, kus ei jõua piisavalt kiiresti laguneda. Seetõttu levivad PFAS-id kõikjal – vihmavees, lumes, mullas ja põhjavees. Selle tulemusel on PFAS jõudnud toiduahelasse ja inimkehasse.

Kokkupuudet PFAS-idega on võimatu täielikult vältida – need on peaaegu kõikjal. Kuid kokkupuudet saab oluliselt vähendada, vältides otsest kontakti PFAS-iga töödeldud toodetega ja valides PFAS-vabu alternatiive. Siin on neli toodete tüüpi, millele tähelepanu pöörata.

Plekikindlad tekstiilid

Vaibad, diivanid, autod – need on kohad, kus veedame palju aega ja kui nendega kokkupuutuv kangas on töödeldud PFAS-iga, esineb kokkupuute võimalus. Inimesed võivad PFAS-iga kokku puutuda tolmu sissehingamise, otsese kontakti ja naha kaudu imendumise teel.