Kaalulangust võib takistada üllatav tegur

Kölni ülikooli zooloogiainstituudi teadlased uurisid toidutarbimise kontrollmehhanisme ajus, kasutades selleks puuviljakärbseid Drosophila melanogaster. Sarnaselt inimestele reguleerivad ka puuviljakärbestel toidutarbimist insuliiniga sarnased molekulid. Seda mõjutab neurotransmitterite süsteem, mis aitab kaasa otsuste tegemisele.

Uurijad avastasid, et neurotransmitter oktopamiin, mis on seotud noradrenaliiniga, määrab, kas mälestused süsivesikute tarbimisest salvestatakse lühiajalisse või pikaajalisse mällu. See otsus sõltub keha energiavarudest ja sellel on omakorda mõju tulevasele söömiskäitumisele.

Professor Henrike Scholzi juhitud uuring, mis avaldati ajakirjas eLife, näitas, et kerge paastumine ja glükogeeni tase rasva- ja lihaskoes mõjutavad puuviljakärbeste hulgas süsivesikute tajumist. Glükogeen, mis on glükoosi varuvorm, on ladustatud rasvkoes ja seda kasutatakse lihastes energiana. Teave kudede energiavarude kohta integreeritakse oktopamiini poolt otsustussüsteemi ja see mõjutab aju biomehaanikat.

Varasemad uuringud on näidanud, et ülesöömine võib loomadel ja inimestel põhjustada glükogeeni taseme tõusu. Katsete käigus modifitseeriti puuviljakärbseid geneetiliselt, et neil oleks kõrgem glükogeeni tase.

Paastumise ajal tekkis kõrge glükogeeni taseme korral aga väga püsiv mälujälg nappusest, mis ei kadunud ka pärast järgmist söögikorda. Seda ka juhul, kui järgmise toidukorra toiteväärtus oli piisav, et kompenseerida paastumisest tekkinud puudujääke. Kui glükogeeni tase oli väga kõrge, põhjustas süsivesikute tarbimine ajus ainult madalat rahuldust. Kõrge glükogeeni taseme korral suurenes paastumise järgne toidu tarbimine.

Kui tarbitava toidu hulk oli piisav, surus otsustamissüsteem alla püsiva mälestuse tekke toiduallikast, sõltumata toidu süsivesikute või valgusisaldusest.

Oktopamiin vastutab energiatasemest sõltuvalt mälestuste tüübi eest: toidust, mis tavaliselt pakub piisavat toiteväärtust, ei tundu enam piisavat. See võib viia ülesöömiseni, olenemata toidu toiteväärtusest või tüübist. Teadlaste sõnul võis see mehhanism iidsel ajal, kui toit oli piiratud ressurss, aidata energiareservide kogumisel, kuid tänapäeval võib see kaasa aidata rasvumisele. Nii et kui jätta söömata, on see ajule indikaator, et järgmiste juhuste korral tuleb ahnitseda, mis viib ülesöömiseni.

Kuigi inimeste puhul pole sarnast mehhanismi tõestatud, on puuviljakärbeste ja inimeste toimimine rakutasandil üllatavalt sarnased.