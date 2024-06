Kaalulangetusravimil võib olla ootamatu mõju

Sloveenia Ljubljana ülikooli meditsiinikeskuse teadlased leidsid, et semaglutiidi võtnud naistel paranes maitsetundlikkus, eriti magusa suhtes, vahendab Gizmodo. See võib olla üks põhjustest, miks see ja sarnased ravimid aitavad inimestel nii tõhusalt kaalust alla võtta, nendivad uuringu autorid.

Teadlasi köitsid loomkatsed, mis näitasid, et GLP-1, veresuhkrut ja näljatunnet kontrolli all hoidev hormoon, mängib samuti olulist rolli magusa maitse tajus. Näiteks hiirtel, kes on aretatud nii, et nad ei tooda enam GLP-1, näib olevat oluliselt vähenenud tundlikkus magususe suhtes.

Semaglutiid on loodud GLP-1 jäljendamiseks ning mõnes uuringus on leitud, et seda ravimit kasutavatel inimestel on vähenenud himu magusa ja soolase toidu järele. Selle nihke taga olevad mehhanismid ei ole olnud siiski täiesti selged, nii et teadlased soovisid näha, kas sarnane maitsetundlikkuse muutus võib esineda ka semaglutiidi saavatel inimestel.

See võib tunduda kummaline, kuid maitsetundlikkuse suurendamine võib tegelikult aidata kaalust alla võtta, vähendades soovi liiga magusate ja kõrge kilokalorsusega toitude järele. Tajudes magusust intensiivsemalt, võivad inimesed tunda rahulolu väiksemate suhkrukoguste korral, mis viib kilokalorite tarbimise vähenemiseni.