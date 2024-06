Tanel Kiik: perearstiabi muutub kättesaadavamaks

«See seadus toob tervishoidu mitmeid positiivseid muudatusi. Kõige märgilisemad arengud puudutavad perearste, kes saavad nüüd võimaluse teenindada inimesi ka oma nimistu väliselt. Perearsti nimistutest me loomulikult ei loobu, aga erandkorras on perearstil võimalik teenindada ka nimistuväliseid patsiente,» selgitas sotsiaaldemokraat Tanel Kiik.

Samuti saab tervisekassa Kiige sõnul loa määrata inimesi perearstita jäänud nimistust teise nimistusse, kui nimistule ei ole konkursi korras leitud uut perearsti või asendajat. «See on oluline, et inimesed ei jääks vajaliku arstiabita. Esmatasand on tervishoiu alustala ning meie eesmärk on, et igal inimesel oleks oma perearst,» lisas endine tervise- ja tööminister.