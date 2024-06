Kasvajate opereerimine on nüüd lihtsam ja võimaldab patsientidel kiiremini taastuda

Kliinikumi kirurgiakliiniku uroloogia ja neerusiirdamise osakonnajuht, vanemarst-õppejõud dr Mihhail Žarkovski tutvustas, et laparoskoopilise kirurgia tulemused on võrreldavad traditsioonilise avatud kirurgiaga, kuid sel on mitmeid eeliseid patsiendile: kiirem taastumine, vähem tüsistusi ja parem elukvaliteet. Laparoskoopia on endoskoopiline operatsioonimeetod, mille puhul kõhukatteid ei avata kõhulõikega, vaid läbi väikeste haavakeste viiakse kõhuõõnde kaamera ning spetsiaalsed instrumendid.

«Nüüd, kui me viime lõikuse läbi 3–4 auguga, teeme ühe pisikese lõike selleks, et saada kätte organ, kus kasvaja paikneb, siis üldiselt juba järgmine päev on patsiendid suutelised püsti tulema ja koju minema,» rääkis dr Žarkovski. Varem võttis operatsioonist taastumine aega vähemalt 10–12 päeva.

«Kui räägime suuremahulisest tsüstektoomiast ehk kusepõie eemaldamisest, siis alates kolmandast, vahel neljandast, päevast patsiendid liiguvad juba ringi, söövad-joovad ja ootavad, millal nad saavad lahti torudest, mis peavad operatsioonijärgselt sees olema kuni 10 päeva,» lisas dr Žarkovski. Torusid paigaldatakse operatsioonijärgselt erinevatel eesmärkidel: drenaažiks, et eemaldada liigne koevedelik ning karkassiks, et toetada uut ühendust kusejuhade ja peensoole vahel.

Laparoskoopiline kirurgia on muutunud standardiks mitmete uroloogiliste kasvajate, nagu neeru-, eesnäärme- ja kusepõievähi, ravis. Vanemarst-õppejõu dr Žarkovski sõnul on neeruvähi ja eesnäärmevähi puhul laparoskoopiline operatsioon tihti ajaliselt kiiremini teostatav kui avatud lõikus, pakkudes kirurgile paremat visualiseerimist ja võimaldades pääseda piirkondadesse, mida varem lahtisel kirurgial silmaga hästi ei näinud.