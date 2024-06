EHMATAV AVASTUS Koroonaviirus võib peita end kolmeks kuuks intiimsesse paika

Ajakirjas Andrology avaldatud uuringu autorid soovitavad last saada plaanivatel inimestel pärast Covidist paranemist viljastumisega oodata, vahendab Medical Xpress.

Rohkem kui neli aastat pärast pandeemia algust teame, et SARS-CoV-2 suudab tungida ja hävitada mitut tüüpi inimrakke ja -kudesid, sealhulgas reproduktiivsüsteemi. Kuigi teadlased on täheldanud, et viirus on meessuguelundite suhtes agressiivsem kui teised viirused, ja lahangutel on seda leitud munanditest, on seda harva avastatud spermast PCR-analüüsi abil, mis keskendub viiruse DNA-le.

Uuringus kasutati reaalajas PCR-i ja transmissioonielektronmikroskoopiat (TEM) viiruse RNA tuvastamiseks spermas ja spermatosoidides, mis pärines meestelt, kes olid paranenud Covidist. Spermanäidised võeti 13 patsiendilt vanuses 21 kuni 50, kes olid põdenud kerget, mõõdukat või rasket Covid-19 ning olid viibinud ülikooli meditsiinikooli haiglakompleksis. Analüüs viidi läbi kuni 90 päeva pärast haiglast väljakirjutamist ja 110 päeva pärast diagnoosi.

Kuigi kõigi patsientide sperma PCR-testid olid SARS-CoV-2 suhtes negatiivsed, avastati viirus spermatosoididest kaheksal inimesel 11-st, kel oli mõõdukas kuni raske Covid-19 (72,7%), 90 päeva jooksul pärast haiglast väljakirjutamist. Viirus leiti ka ühelt kergelt põdenud patsiendilt. Kokkuvõttes avastati viirus spermatosoididest üheksal patsiendil 13-st (69,2%). Kahel teisel patsiendil esinesid sugurakkude struktuurilised kahjustused, mis olid sarnased ülejäänud patsientide rakukahjustustega. Seega järeldasid autorid, et 11-l patsiendil oli viirus spermas.

Lisaks leiti, et spermatosoidid toodavad tuuma DNA põhjal «rakuväliseid lõkse». See tähendab, et rakutuuma geneetiline materjal degenereerub, spermatosoidide rakumembraanid purunevad ja DNA väljutatakse rakuvälisesse keskkonda, moodustades võrgustikke, mis on sarnased koroonapatsientidel süsteemse põletikulise reaktsiooni ajal täheldatuga. Need võrgustikud on neutrofiilide rakuvälised lõksud (NET-id). Neutrofiilid, valgete vererakkude tüüp, moodustavad immuunsüsteemi esimese kaitseliini, immobiliseerides ja tappes patogeensed bakterid, seened ja viirused. Üliaktiivsetena võivad NET-id kahjustada kudet.

TEM-analüüs näitas, et spermatosoidid toodavad rakuväliseid lõkse, «ohverdades end» patogeeni piiramiseks. Professor Jorge Hallaki sõnul on see spermatosoidide roll immuunsüsteemi osana patogeenide vastu võitlemisel ainulaadne ja muudab uuringu väga oluliseks, tähistades teaduslikku paradigma nihet.

Siiani oli teada, et spermatosoididel on neli funktsiooni: meessugurakkude geneetilise materjali sidumine naissugurakkudega, naissugurakkude viljastamine, embrüo areng kuni raseduse kaheteistkümnenda nädalani ja panustamine teatud tulevaste võimalike krooniliste haiguste riski, nagu viljatus, diabeet, hüpertensioon, mõned vähitüübid. Avastus lisab nende reproduktiivfunktsioonidele uue dimensiooni.

Hallak soovitab loomulikku viljastumist ja eriti abistavat viljastumist edasi lükata vähemalt kuus kuud pärast nakatumist SARS-CoV-2-ga, isegi kerge Covid-19 korral.