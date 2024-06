Tallinna Lastehaigla Toetusfond tänas 2023. aasta suurimaid annetajaid.

Tallinna Lastehaigla Toetusfond kogus 2023. aastal annetusi 1 584 033 eurot. Toetusfondile tegi aasta jooksul annetusi 145 ettevõtet ja organisatsiooni ning üle 11 100 eraisiku.

«Tallinna Lastehaigla Toetusfond on suutnud tänu paljudele heldetele annetajatele aidata haigustega võitlevaid lapsi helgema, valuvabama ja tervema tuleviku poole,» ütles Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu esimees Janek Mäggi. «Toetusfondi ülesanne on aidata abivajajaid, kuid pakkuda Eesti inimestele võimalust annetada. Heategu õilistab inimest ning annetusvõimaluse pakkumine on sama oluline kui annetamine – eraalgatusel on mägesid liigutav jõud – Toetusfond tahab see jõud olla.»

«Tallinna Lastehaigla Toetusfondil on praegu käimas suured projektid – kavas on soetada haiglale väga vajalik MRT aparaat ning jätkuvalt toetame haruldasi haigusi põdevatele lastele kallite ravimite soetamist,» lausus Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Kramer. «Et abi vajavaid lapsi paremini toetada, asutasime sel aastal koos lastega oma mänguerakonna «Laste Tulevik». Kutsume inimesi valima justnimelt selle erakonna poolt ja hakkama Toetusfondi püsitoetajaks, et MRT aparaadi jaoks vajaminevad 1,5 miljonit eurot võimalikult kiiresti kokku saada.»